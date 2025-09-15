とちぎテレビ 関東地方を中心に大きな被害をもたらしたカスリーン台風から７８年となる１５日、栃木県内で最も被害が大きかった足利市で、犠牲者を悼む慰霊祭が行われました。 カスリーン台風は、１９４７年９月１５日に関東地方に記録的な豪雨をもたらし、犠牲者は１１００人に上っています。 県内で最も被害が大きかった足利市では、渡良瀬川の堤防数カ所が決壊し、３２１人が亡くなりました。 この悲劇か