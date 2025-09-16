元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏は16日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。東京・羽田空港で手荷物検査を担当していた保安検査員の男が、乗客がトレーに置いた現金9万円を盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕されたことについて「検査をしている側の人がそんなことをするなんてまったく思っていなかった。非常に驚いた」と述べた。窃盗の疑いで逮捕されたのは松本龍容疑者（21）。