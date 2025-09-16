ダイソーで見つけた調理スプーンが、とても優秀で驚きました！シリコーン素材で柔らかく、タレなどもしっかりかき集められるのが便利。調理から盛り付けまで大活躍してくれます。柄に天然木が使われており、見た目もおしゃれ♡無印に800円近くする似た商品がありますが、こちらは200円で買えるのでお得ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）価格：￥220（税