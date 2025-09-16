LOTポーランド航空は、ビジネスクラスでミシュラン星付きレストランのシェフ監修による機内食を提供する。「ロズブラット20」のヘッドシェフ、バルトシュ・シムチャク氏が監修した。ポーランド観光局もプロジェクトに協力する。ワルシャワ発の長距離路線が対象で、提供期間は2026年1月31日まで。「エビ、ズッキーニ、ローストペッパーソースを詰めたコロッケ添えサーモン」、「ビーフ・ブルギニヨン、若ジャガイモとニンジン添え」