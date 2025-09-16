連休明け１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末（４万４７６８円１２銭）に比べて２００円超上昇し、初めて４万５０００円台をつけた。取引時間中の最高値（４万４８８８円０２銭）を上回る水準で推移している。