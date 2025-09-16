フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。共演タレントとの再会ショットを披露した。皆藤は「生放送終わりに秋ちゃんが来てくれました！！」と書き出すと、モデルでタレントの高田秋とのショットをアップ。皆藤と高田は24年12月までBS11「BSイレブン競馬中継」で共演していた。そして、今年7月に誕生したばかりの高田の第1子を抱く写真も公開。「赤ちゃんもママになった秋ちゃんも可愛すぎて