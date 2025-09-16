佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の16日の天気についてお伝えします。「天気図」 日本付近は高気圧に覆われます。九州でも日差しの届く時間があるでしょう。ただ、南側から暖かく湿った空気が流れ込むため大気の状態は不安定です。15日と同じように、晴れていても天気が急変する可能性があります。落雷や竜巻などの突風、急な強い雨に注意してください。 「天気の予想」 晴れる時間もあります