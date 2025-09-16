「20代〜40代の人たちの半数前後がひどく疲れている」(※）。このデータに、驚くよりも、激しく同意する人が多いのではないでしょうか。さらに「女性の疲れも深刻です」と言われた日には、「マジで疲れています！」という共感の嵐がおこりそうです。◆いつから「疲れた」が口癖になった？『寝てもとれない疲れが消えるマンガでわかる休養学』（片野秀樹・著、KADOKAWA）は、現代病ともいえる疲労を徹底解明。著者の片野秀樹さん