元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が16日までに、自身のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。自身が手がけてきた中で、開始以来、唯一スタッフらが「問題を起こしてない」番組を実名告白した。今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。その中で佐久間氏は「（おぎやはぎがMCの、05年にスタ