7.2ch AVアンプ「AVR-X2850H」 デノンは、7.2ch AVアンプ「AVR-X2850H」を9月中旬に発売する。価格は132,000円。 HDMI入力用にジッターリダクション機能を新たに追加したほか、各スピーカーの音量を可視化するチャンネル・レベル・モニタリング機能なども追加されている。 前モデルとの違い 前モデル「AVR-X2800H」からの違いは大きく3つ。 1つは、HDMI端子から入力されるデジタルオーディオ