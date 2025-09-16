今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第122話が16日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、たくや（大森元貴）の提案を受けて、「怪傑アンパンマン」のミュージカル制作が動き出す。しかし、多忙な嵩（北村匠海）は打ち合わせに参加できず、代わりにアンパンマンへの思いを語るのぶ（今田美桜）。そして嵩は、忙しい中で脚本を書き始める。そ