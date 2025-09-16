東大出身のタレント神谷明采（あさ、25）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。ビールを1杯飲んだ際の肌の色の変遷を4枚の写真で示した。「お酒弱すぎ問題」と前置きした上で「ビール一杯、5分ごとの経過がこれ」と書き出し、4枚の写真をアップ。1枚目は顔の一部分が赤くなっているが、時間が経過した4枚目は真っ赤になっている。投稿の最後に「（閲覧注意）」と補足していた。神谷の投稿に対し「弱いってのは顔全体が真っ赤にな