元放送作家で起業家の鈴木おさむ氏が16日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。15日、東京・国立競技場で行われた世界陸上の男子棒高跳びでアルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）が6メートル30の世界新記録を達成したことに、驚いた。デュプランティスは大会3連覇、14度目の世界新更新だった。21年東京、24パリと五輪も連覇している。5年前の自身の記録は6メートル17。今年に入