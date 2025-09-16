東京株式市場で日経平均株価が一時4万5000円を超えました。アメリカと中国の関税交渉の進展や、アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会が、利下げに動くとみられていることなどを受け、ダウ平均株価は上昇し、ハイテク株が中心のナスダック総合指数も最高値を更新しています。 この流れを受けて、16日朝の東京市場もほぼ全面高となっています。