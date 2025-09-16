クラシコムは大口の買い注文に寄り付きカイ気配スタートとなり、５日移動平均線を足場に上げ足を加速する展開となっている。アパレルや雑貨の通販サイトの運営を行うが、旺盛な需要を獲得しエンゲージメントアカウント数が大幅な伸びを示しており、足もとの業績は好調に推移している。前週末１２日取引終了後に発表した２６年７月期業績予想は営業利益が前期比３３％増の１４億５３００万円と過去最高を大幅に更新す