キルタイムコミュニケーションは、次世代のカワイイをアナタに！美少女Webコミック誌『コミックシャイニーVol.10』を2025年9月14日に発売した。『コミックシャイニー Vol.10』は、コミックス第1巻が発売中の『じゅうりぷ』をはじめ、修羅場で怒涛の展開を見せる『キミの理想のメイドになる！』、ついに物語の核心が明かされだした『ステラ・ステップ』など、人気連載作を多数収録。さらに新連載作品の情報も！なお、雑誌版は今号で