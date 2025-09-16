タレントの藤本美貴が9日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。13歳年上バツイチ彼氏との関係に悩む32歳女性の恋愛相談に答えた。○交際5年の32歳女性「まだ彼の家に行ったことがない」藤本美貴交際5年だという相談者は、「ほぼ毎日、寝落ち電話をしているが、まだ彼の家に行ったことがない。“行きたい”と言っても、“家が汚いから恥ずかしい”と言われる」と打ち明け、「モヤモヤしながら現状維持をし