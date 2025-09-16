女優の木村多江（54）が15日までにインスタグラムを更新。バッティングセンターでの姿を公開した。木村は「仕事の合間に別の仕事の準備」とつづり、バッティングセンターでバットを構えた後ろ姿を披露。「200球近く振って手の皮が剥けましたでも当たったのは数本。。。」と明かしつつ「まずは前向きにいきましょっと」と気持ちを新たにした。フォロワーからは「多江さんのバット持った姿新鮮です」「すごい努力」などのコメント