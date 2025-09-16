日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。番組共演者から誕生日の祝福を受けた様子を公開した。岩田アナは「田中家と過ごした一日」として、MCを務める同局系「シューイチ」（土曜午前5時55分など）コメンテーターで、元体操女子日本代表の田中理恵さん（38）と田中さんの長男とともに写るスリーショットなどを披露した。手には「30」のバルーンを持っており、たすきを掛けた姿も載せ「