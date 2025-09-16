グラビアアイドルでタレントの林ゆめ（29）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。浴衣ショットを公開した。林は「今年初浴衣」「赤にした」と記し、赤を基調に花柄があしらわれた浴衣を着用し、振り向き姿やバックショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「めちゃくちゃ綺麗」「若女将感」「色っぽい」「似合ってる」といった声が寄せられている。林は17年にグラビアデビュー。恋愛リアリティー番組「テラスハウス」