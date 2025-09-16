俳優の松田翔太（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。9月10日に節目の40歳の誕生日を迎えたことを報告した。松田は「先日40歳になれました」と報告し、「4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました」とコメント。青のTシャツに白のパンツ姿の松田と、隣にサングラス姿の妻でモデルの秋元梢（38）との貴重なツーショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「大好きすぎるご夫婦です」「