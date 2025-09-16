3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、阪神・中野拓夢について言及した。佐々木氏は中野について「2番バッターで一番難しいところでね、率を残すのが難しいと思うんですよね。ランナー・近本の制約もありますし、頑張っていると思いますね」と評価した。中野は今季ここまで、打率リーグ3位の.290、出塁率もリーグ3位の.351、犠打はリーグトップの41と、2番打者