SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは都道府県クイズです。「さ」から始まる都道府県を2つ考えてください！■気になる解答は…「さ」から始まる都道府県は……「佐賀県」と「埼玉県」でした！パッと思い浮かびましたか？では皆さん、また次回の問題でお会いしましょう！