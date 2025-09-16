SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。伊東（@ito_44_3）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）おくすり飲めたね 薬を嫌がる子供のための某商品。名前が名前なので「飲んだあとのご褒美だろう」と頑なに解釈を譲らないお母さんですが……。実際は薬を包むための商品なので、ちゃんとパッケージに従ってあげてくださいね！（笑）