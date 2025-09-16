オープンハウスグループ（3288、東証プライム市場、オープンハウスG）。東京23区を中心に狭小地の戸建住宅が特色。土地の仕入れから建築・販売までを手掛ける。【こちらも】海外事業拡大、サカタのタネ:株価も収益動向を反映初めて関心を持ったのは、2020年のことだった。当時の売上高は5700億円余水準。「売上高1兆円企業にするぞ」と宣言した。毎期、売上高推移を見守った。僅か3年後に1兆円企業になったのだった。最大の