女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が１６日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムで「奈央と幸せご飯」とタレントの朝日奈央と食事したことを首におそろいのチョーカーをした２ショットを添えて報告。７月１２日に３１歳となった百田だが「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれました。ありがとうっっ。お誕生日気分一気に再熱笑」とビールを楽しむ動画もアップしてつづ