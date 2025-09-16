年々増え続けている「子どもの自殺」。特に最近は、市販薬の過剰摂取（オーバードーズ）が絡んでいることが目立つ。オーバードーズの様子を自ら配信するケースもあり、SNSなどを通じた社会的な影響も無視できない状況となっている。なぜ市販薬への依存が増加しているのか、その背景を探る。※本稿は、渋井哲也『子どもの自殺はなぜ増え続けているのか』（集英社）の一部を抜粋・編集したものです。「自殺配信」をした2人の女子高生