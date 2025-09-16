「甘えるな」「言い訳するな」そんな言葉に追い立てられて、つい無理をしてはいないだろうか？その積み重ねは、いつか心身の不調として表れる。Xフォロワー210万の人気著者が解く“脱・自責思考“を身につけて、自分の心と身体を守ろう。※本稿は、Testosterone『脱・自責思考 マンガでわかる我慢しない生き方』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。うつ病なんて甘え？寝言は寝てから言え「うつ病は甘え」「パニック障