テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１６日、羽田空港の保安検査員が乗客の手荷物から現金を窃盗した事件を報じた。番組内では逮捕された２１歳の容疑者が「これまでに８０件、１５０万円盗んだと供述しています」と司会の羽鳥アナウンサーが伝えた。また専門家の意見としてコロナ禍以降、航空業界は慢性的な人手不足であることも紹介した。羽鳥アナは「ほとんどの方はこんなことやっていない