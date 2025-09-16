イスラエルによるイスラム組織ハマス幹部を標的にしたカタールへの攻撃をめぐり、アメリカのトランプ大統領がネタニヤフ首相から事前に通知されていたと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は15日、イスラエルが今月9日にイスラム組織ハマス幹部を標的にカタールを攻撃したことについて、トランプ大統領がネタニヤフ首相から実行前に報告を受けていたと伝えました。複数のイスラエル当局者の話として報じたも