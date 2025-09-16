アメリカのトランプ大統領は16日から国賓としてイギリスを訪問します。1期目に続き2度目の国賓訪問は異例で、両政府は原子力分野での協定の署名などを行い、経済関係の強化を図りたい考えです。トランプ大統領はメラニア夫人とともに16日から3日間の日程で国賓としてイギリスを訪問します。ロンドン近郊のウィンザー城でチャールズ国王夫妻と面会し、晩さん会に出席するほか、スターマー首相との会談も行う予定です。イギリス政府