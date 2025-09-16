記者会見する国連人道問題調整室のフレッチャー室長＝15日、ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連人道問題調整室（OCHA）のフレッチャー室長は15日、ニューヨークの国連本部で記者会見し、世界中の人道支援に充てる資金として今年必要とされる455億ドル（約6兆7千億円）のうち19％に当たる約87億ドルしか調達できていないと明らかにした。調達済みの資金は昨年同時期より約4割減少した。トランプ米政権が対