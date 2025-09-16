人気俳優のパク・ボゴム（32）が、クアラルンプール公演（13日）を最後にアジアツアーを終え、9都市で観客動員は5万人に達した。これまで横浜、シンガポール、高雄、マニラ、バンコク、香港、ジャカルタ、マカオと、アジア各都市で単独ファンミーティングを実施してきた。韓国テレビ局JYBCは16日「6年ぶりにファンミーティングでクアラルンプールを訪れたパク・ボゴムは、長い間待っていたにもかかわらず、喜んで迎えてくれるファ