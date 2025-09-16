北京市の有名観光スポットの頤和園に設けられたロボット売店でロボット店員が来園客に買い求めた商品を手渡していた。中国新聞網が伝えた。この売店ではロボットが接客から注文の受付、精算、商品のピックアップと受け渡しまでの一連のサービスを自律的にこなし、飲料や頤和園オリジナルの文化クリエーティブグッズを主に販売している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）