「ドジャース−フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）右肩インピンジメント症候群のため５月から負傷者リストに入っているドジャースの佐々木朗希投手の次回マイナー３Ａでの調整登板についてロバーツ監督は試合前「知らない」と話した。佐々木はこの日、ドジャースタジアムでキャッチボールで調整。前回９日のマイナー３Ａでの調整登板を経て、１５日か１６日の３Ａタコマ戦で６度目の調整登板に臨むとみられたが、ロバーツ