トランプ大統領は、アメリカ軍がベネズエラからアメリカに麻薬を運搬していた船を攻撃したと明らかにしました。トランプ大統領：証拠は持っている。海に散乱していた積荷を見ればわかる。コカインやフェンタニルの大きな袋がそこら中にあった。トランプ大統領は15日、自身のSNSに船が炎上する動画を投稿し、「私の命令を受けてアメリカ軍は、麻薬密輸組織や麻薬テロリストに対する2度目の攻撃を実施した」と発表しました。トランプ