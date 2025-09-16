東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値173.37高値173.45安値172.90 174.13ハイブレイク 173.79抵抗2 173.58抵抗1 173.24ピボット 173.03支持1 172.69支持2 172.48ローブレイク ポンド円 終値200.46高値200.75安値199.87 201.73ハイブレイク 201.24抵抗2 200.85抵抗1 200.36ピボット 199.97支持1 199.48支持2 199.09ローブレイク