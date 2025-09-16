東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.49高値8.51安値8.46 8.56ハイブレイク 8.54抵抗2 8.51抵抗1 8.49ピボット 8.46支持1 8.44支持2 8.41ローブレイク シンガポールドル円 終値115.10高値115.19安値114.95 115.45ハイブレイク 115.32抵抗2 115.21抵抗1 115.08ピボット 114.97支持1 114.84支持2 114.73ローブレイク 香港ドル