東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6669高値0.6675安値0.6635 0.6724ハイブレイク 0.6700抵抗2 0.6684抵抗1 0.6660ピボット 0.6644支持1 0.6620支持2 0.6604ローブレイク キーウィドル 終値0.5971高値0.5975安値0.5947 0.6010ハイブレイク 0.5992抵抗2 0.5982抵抗1 0.5964ピボット 0.5954支持1 0.5936支持2 0.5926