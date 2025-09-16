アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍が南米ベネズエラの麻薬運搬船を攻撃し、3人が死亡したと明らかにしました。【映像】攻撃する瞬間トランプ大統領は15日、自身のSNSに、ベネズエラからアメリカに向かう麻薬運搬船をアメリカ軍が公海上で攻撃したとする映像を公開しました。トランプ氏は「テロリスト3人が死亡した」とし、「アメリカ人の命を奪う可能性がある麻薬を運ぶのなら、我々は追いつめる」と警告しました。