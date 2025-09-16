今回は、3歳になった息子と再会し、不倫を後悔した男性のエピソードを紹介します。夫のありえない裏切り…「俺は2回の離婚歴がありますが、最初の妻とは不倫が原因で離婚しました。で、その後その不倫相手と再婚しましたが、俺が風俗通いしていることがバレて、また離婚……。どっちの結婚生活も、1年ちょっとしか持ちませんでしたね。そしてひとり身になってからしばらくたったある日、最初の妻と、妻との間に作った息子に久々に