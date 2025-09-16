・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９２７７．０３（－６．２６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３７４８．８６（＋５０．７１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８９６．９３（＋７１．６９） ・ロシア・ＲＴＳ １０６５．５４（＋５．３６） 出所：MINKABU PRESS