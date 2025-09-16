１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４９．２３ドル高の４万５８８３．４５ドルと小反発した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）待ちの様相となるなかで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が引き続き株式相場の支えとなった。ナスダック総合株価指数は連日で最高値を更新した。 キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞がしっかり。オラクル＜ORCL＞が買わ