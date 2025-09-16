１５日午後６時２０分頃、山形・秋田県境の鳥海山（２２３６メートル）で、東京都江東区の運送業男性（３２）、山形県酒田市の小学６年女児（１２）と小学３年男児（９）の３人と連絡が取れなくなったと、一緒に登山していた親族から１１９番があった。山形県警は１６日早朝から捜索し、３人を見つけた。健康に影響はないという。酒田署の発表によると、男性と小学生２人はおいとめいで、親族計５人で鉾立口（秋田県）から入山