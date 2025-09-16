女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第122話が放送され、柳井嵩（北村匠海）の小学校の同級生にして戦友・田川岩男役を好演した俳優の濱尾ノリタカ（25）が、岩男の息子・和明役との1人2役で事前告知なしのサプライズ再登場を果たした。第12週・第59回（6月19日）以来13週ぶりとなる劇的な再登場。「再び『あんぱん』の世界に戻れてうれしい