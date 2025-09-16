ホワイトハウスで署名した覚書を誇示するトランプ米大統領＝15日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、南部テネシー州メンフィスに治安対策で州兵を派遣する方針を表明し、関連する覚書にホワイトハウスで署名した。州兵に加え、連邦捜査局（FBI）など連邦政府機関の職員らでつくる「安全対策部隊」を新設し、犯罪防止に取り組むとした。メンフィスは州第2の都市で野党民主党が優勢。共和