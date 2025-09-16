IT大手グーグルの親会社アルファベットの時価総額が15日、3兆ドル、日本円でおよそ440兆円を突破しました。アルファベットの株価は15日、先週末の終値に比べ4％以上上昇し、時価総額は3兆ドル、日本円でおよそ440兆円を超えました。3兆ドルを突破したのはアップル、マイクロソフト、エヌビディアに続いて4社目です。グーグルが検索サービス市場で違法な独占状態にあるとされた裁判で、連邦地裁は2日、「クローム」事業の売却につい