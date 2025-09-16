俳優リアム・ヘムズワース（35）が婚約した。元妻の歌手マイリー・サイラスとの破局後となる2019年から交際しているモデルのガブリエラ・ブルックス（29）が、インスタグラムでリアムのツーショットと婚約指輪の写真などを投稿し、報告した。 【写真】ダイヤが指より太い！“ひけらかした”婚約指輪 キャプションには銀のハートの絵文字しか書かれていないものの、投稿写真の中には、大きなダイヤモ