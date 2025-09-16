筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、病気や障害で働くことが難しいひきこもりの人の中には、障害年金の請求を検討するケースもあるということです。ただし障害年金を請求するためには、医師による診療を受け続ける必要があるといいます。ひきこもりが長期化し、