家にあるもので生活まわりを整える、食材は使い切る、薬に頼らない……。モノがあふれる時代を経て昔ながらのシンプルな暮らしに再注目。【写真】イライラや憂鬱を解消、安眠へ誘う「青じそ茶」電気代も洗剤も……ムダなお金はかけない！エコ生活の知恵サステナブルな暮らしのヒント「おばあちゃんの節約知恵袋」をたっぷりお届け。保冷剤で急速冷凍まとめ買いした肉や魚は、保冷剤を添えて冷凍庫に入れると冷凍速度がアップ